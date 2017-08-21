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Başkan Süleyman Özkan, Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'ya kitap hediye etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'ya kitap hediye etti.

Özkan, Nazlı'ya, Belediye kültür yayınlarından 'Simav Tarihinden ve Kültüründen Notlar' , 'Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Simav' , 'Simav Manileri' adlı 3 eser hediye edildi.

Simavlı Öğretmen-yazar Ahmet Demircan'ın kaleme aldığı 3 eserde, Simav'ın tarihi, kültürü, örf ve adetleri anlatılıyor. Kitapları inceleyen Nazlı, "Simav'ı tanımak ve tanıtmak amacıyla hazırlanmış eser için emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kitaplığımda önemli bir yeri olacak bu eseler için teşekkür ederim" dedi. (MEİ-EFE)



21.08.2017 11:39:17 TSI

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