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Batman'da boksa ilgi artıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da boksa ilgi her geçen gün artıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki İl Spor Merkezlerinde açılan Boks kurslarına bu yıl 250 sporcu katılım sağladı. Göreve geldiği günden bu yana tüm spor dallarının aktif ve devamlı olması için canla başla ekip halinde çalışacaklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yavaş yavaş sistemi oturtmaya başladıklarını söyledi. Eren "Boks sporu eski olmasına rağmen Batman'da yeterince ilgi görmüyordu. Antrenörlerimizi yönlendirerek başarılı ve kalıcı işler yapmaya başladık. Yerelin dışında ulusal düzeyde başarılar elde edilmeye başlandı. Boks amacına uygun ve uzun vadede yapıldığı zaman sporcular ciddi anlamda faydasını görüyor" dedi.

(MŞY-MP-Y)



21.08.2017 11:40:29 TSI

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