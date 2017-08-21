ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da boksa ilgi artıyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:38
Batman'da boksa ilgi artıyor
Batman'da boksa ilgi artıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da boksa ilgi her geçen gün artıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki İl Spor Merkezlerinde açılan Boks kurslarına bu yıl 250 sporcu katılım sağladı. Göreve geldiği günden bu yana tüm spor dallarının aktif ve devamlı olması için canla başla ekip halinde çalışacaklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yavaş yavaş sistemi oturtmaya başladıklarını söyledi. Eren "Boks sporu eski olmasına rağmen Batman'da yeterince ilgi görmüyordu. Antrenörlerimizi yönlendirerek başarılı ve kalıcı işler yapmaya başladık. Yerelin dışında ulusal düzeyde başarılar elde edilmeye başlandı. Boks amacına uygun ve uzun vadede yapıldığı zaman sporcular ciddi anlamda faydasını görüyor" dedi.
(MŞY-MP-Y)

21.08.2017 11:40:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Su kaynatan araç paniğe neden oldu
YEREL

SU KAYNATAN ARAÇ PANİĞE NEDEN OLDU
Batman'da baraj gölüne 600 bin adet pullu sazan bırakıldı
YEREL

BATMAN'DA BARAJ GÖLÜNE 600 BİN ADET PULLU SAZAN BIRAKILDI
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
TP Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir: &quot;TP, devlete 10 yıla 7 milyar TL kar bıraktı&quot;
YEREL

TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA DEMİR: "TP, DEVLETE 10 YILA 7 MİLYAR TL KAR BIRAKTI"
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI
Köyü otele çevirdi
YEREL

KÖYÜ OTELE ÇEVİRDİ