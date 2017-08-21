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rmanlarda gençleştirme çalışmaları başladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:39
rmanlarda gençleştirme çalışmaları başladı
Ormanlarda gençleştirme çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlara zarar vermeden daha fazla faydalanmak ve verim artışı sağlamak için amenajman planı çalışmaları yapıyor.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce toplumun orman ürünlerine olan taleplerinin ve ormanların silvikültürel isteklerinin de dikkate alındığı planlama çalışmalarında; ormancılığın sürekliliği, iktisadiliği, verimliliği, çok amaçlı faydalanma, koruma, estetik fonksiyonlarının da göz önüne alarak tüm yönleriyle değerlendirildiği amenajman planlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü bu yıl 35 adet amenajman planını uygulamaya koyuyor.
Balıkesir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Çetin başkanlığında; Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mustafa Koç, Silvikültür Şube Müdür Vekili Sezgin İşbakan, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve ilgili İşletme Şefleri ile birlikte arazide yaşlı meşçereler gezilerek gençleştirme alanları tespit ediliyor. Bu çalışma ile yaşlı ve idare müddetini tamamlamış meşçereler gençleştirmeye ayrılarak, ormanların sürekliliği sağlanmış olacak. Amenajman planı çalışmalarında Ayvalık, Burhaniye, Havran, Çınarlıhan ve Konakpınar Orman İşletme Şeflikleri ormanlarında, gençleştirmeye alınacak ormanlar tespit edilirken yeni oluşturulan meşçere haritalarının kontrolleri de yapılacak.
Amenajman, bir ormandan varlığına zarar vermeksizin, iktisadi olarak planlı bir biçimde yararlanılması olarak tanımlanıyor.
(HT

21.08.2017 11:41:36 TSI
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