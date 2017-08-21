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TEİAŞ'tan 'ağaç katliamı' iddialarına yanıt

- TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Aslantatar:

- "Ağaç katliamı söz konusu değil, tam tersi topluma faydalı, daha sağlıklı ağaçlandırma yapacağız"



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Türkiye Elektrik İşletme Anonim Şirketi (TEİAŞ) 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar, ağaç katliamı ile ilgili iddiaların yersiz olduğunu belirterek, "Bilakis biz topluma yararlı, hijyenik, çok daha güzel bir ağaçlandırma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar, inşaat çalışmaları sırasında ağaç katliamının yapıldığı söylentilerine karşı açıklamalarda bulundu. TEİAŞ'ın Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerine üretimden tüketime elektrik getirmekle mükellef bir kurum olduğunu belirten Aslantatar, vatandaşlara en kaliteli hizmeti götürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. TEAİŞ'ın aynı zamanda Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (VEDAŞ) enerji sağlayıcısı olduğunu ifade eden Aslantatar, "Bölge müdürlüğü olarak altı ilde yaklaşık 2 bin kilometre enerji iletim hattımız bulunmaktadır" dedi.

Binalarının Van depreminde hasar gördüğünü ve bu nedenle yıllardır prefabrikelerde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Aslantatar, "Van'a yakışır bir binada hizmet vermek için çalışmalar yaptık ve Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere yetkililerin gayretiyle ilimize yakışır bir proje hazırladık ve bu proje çerçevesinde yeni hizmet binamızın yapım çalışmalarını başlattık. Proje dahilinde bodrum ve zemin katı ile birlikte toplam 7 kattan oluşan yeni hizmet binasının yanında 32 odalı misafirhanemiz, 2 katlı spor kompleksi ve halı saha, ambarlar, lojmanlar ve bir bütünlük olarak çevre düzenlemesi yer alacaktır. Van'a yeni katma değer katacak olan bu projeyi inşallah 2018 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TEİAŞ'ın çalışmalar sırasında ağaç katliamı yaptığı söylentilerine karşın Müdür Aslantatar, şöyle konuştu:

"Ağaç katliamı diye bir şey yok. Daha önce alanımız içerisinde kavak ağaçları yer alıyordu ve bu kavak ağaçları özellikle bahar aylarında polenler nedeniyle ciddi sağlık sorunu teşkil ediyordu. Bu ağaçların kesimi noktasında daha önce belediyelerimizin de bir talimatı vardı. Biz de ihata duvarımızı yenilediğimizden ve büyükşehir belediyesinin yol genişletme çalışmalarından dolayı buradaki kavak ağaçlarını Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gereken izinleri alarak kestik. Kesinlikle bir ağaç katliamı söz konusu değil. Kesilenler münferit sayıda kavak ağaçlarıydı. Kaldı ki onların yerine çok daha güzel, topluma mal olacak, çok daha sağlıklı, çevreye uyumlu yeşillendirme ve ağaçlandırma düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. Burada bir yanlış anlaşılma var."

(ATL-MSA-SO-Y)



21.08.2017 11:42:36 TSI

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