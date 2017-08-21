YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ikinci günü tamamlandı

Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ikinci günü tamamlandı

- 2 maçta toplamda 24 gol oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ikinci günü tamamlanırken, iki müsabakada 24 gol atıldı.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasına ikinci günü 4 takımla Bilecik Edebali Stadında oynanan 2 müsabakayla devam etti. Saat 16:00'da başlayan turnuvanın ilk maçında Bursa temsilcisi Kanal Boyu Nilüfer Spor ile Ankara temsilcisi Çankaya Eğitim Genç Spor karşı karşıya geldi. Maçı 11-0 kazanan Kanal Boyu Nilüfer Spor grupta 2'de 2 yaparak avantajı elinde bulundurdu. Aynı statta saat 18:00'da başlayan diğer bir maçta ise; Bilecik temsilcisi Bozüyük İdman Yurdu Spor ile Ankara Metropol Spor karşı karşıya geldi. Maçı Ankara Metropol Spor 11-2 kazanarak, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan maçlara seyircini fazla ilgi göstermediği gözlenirken, turnuvanın son gününde Ankara Metropol Spor- Çankaya Eğitim Genç Spor ile Bozüyük İdman Yurdu- Kanal Boyu Nilüfer Spor karşı karşıya gelecek.

(CKT-Y)



21.08.2017 11:43:44 TSI

NNNN

