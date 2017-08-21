Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ikinci günü tamamlandı
- 2 maçta toplamda 24 gol oldu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ikinci günü tamamlanırken, iki müsabakada 24 gol atıldı.
Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasına ikinci günü 4 takımla Bilecik Edebali Stadında oynanan 2 müsabakayla devam etti. Saat 16:00'da başlayan turnuvanın ilk maçında Bursa temsilcisi Kanal Boyu Nilüfer Spor ile Ankara temsilcisi Çankaya Eğitim Genç Spor karşı karşıya geldi. Maçı 11-0 kazanan Kanal Boyu Nilüfer Spor grupta 2'de 2 yaparak avantajı elinde bulundurdu. Aynı statta saat 18:00'da başlayan diğer bir maçta ise; Bilecik temsilcisi Bozüyük İdman Yurdu Spor ile Ankara Metropol Spor karşı karşıya geldi. Maçı Ankara Metropol Spor 11-2 kazanarak, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Öte yandan maçlara seyircini fazla ilgi göstermediği gözlenirken, turnuvanın son gününde Ankara Metropol Spor- Çankaya Eğitim Genç Spor ile Bozüyük İdman Yurdu- Kanal Boyu Nilüfer Spor karşı karşıya gelecek.
(CKT-Y)
21.08.2017 11:43:44 TSI
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