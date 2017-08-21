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Kadırga Şenlikleri Karadenizlileri Yalova'da buluşturdu

- Karadeniz rüzgarı 22. kez esti



(Fotoğraflı)



Harun Öztürk

YALOVA (İHA) - Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Yalova Belediyesi'nin düzenlediği 21. Kadırga Şenlikleri bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

21. Kadırga Şenlikleri, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Hasan Baba Mesire Alanı'nda yapıldı. Yalova Belediyesi ve Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından tertiplenen şenliklere Yalova ve çevre illerde ikamet eden çok sayıda Karadenizli katıldı. Karadeniz rüzgarının estiği şenliklerde vatandaşlar saatlerce Horon çekti. Mahallî eşya ve yiyeceklerin yer aldığı stantlar da vatandaşların ilgisini çekti. Taner Eyüpoğlu, Ahmet Aydın, Ferat Sağlam, Mustafa Bayraktar, Cafer Demirci, Cesi, Umut Ayvaz, Gökhan Kaya, Serdar Kara ve Yasemin'in sahne aldığı şenliklerde vatandaşlar Karadeniz türküleriyle coştu.

Yalova Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Bahadır, şenliklerin bu yıl da bir buluşma ve kaynaşmaya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hasanbaba Kadırga Şenlikleri'nde Yalova ve çevre illerinden gelen Karadenizliler ve vatandaşlar unutulmaz bir gün geçirdi.

(SÇ-MŞ)



21.08.2017 11:45:25 TSI

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