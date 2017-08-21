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Amikli yöneticiler Samandağ'da deneme dalışında



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen



HATAY (İHA) - Kırıkhan, Hassa ve Kumlu'lu yöneticiler Samandağ denizinde deneme dalışı gerçekleştirdiler.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç, Kırıkhan İlçe Nüfus Müdürü Atila Ayan, SYDV Müdürü Abdullah Karaman, Belediye Özel Kalem Müdürü Osman Sarp ve Kırıkhan Belediye Spor Sorumlusu Sinan Ekiz'den oluşan ekip Samandağ denizinde deneme dalış gerçekleştirdiler.

Daha önce Gölbaşı gölünde dalış gerçekleştirerek gölün temizliği konusunda insanları duyarlı olmaya davet eden Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Samandağ'daki deneme dalışlarını misafirleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran'ın öncülük ettiği Samandağ sahillerindeki deneme dalışı, eğitmen Mahmut İğde nezaretinde yapıldı.

Kaymakam Erkayıran, Kırıkhan'a atandıktan sonra ruhu denizle bütünleşmiş biri olarak sudan çıkmış balığa döndüğünü söyleyerek, "Kırıkhan'da Gölbaşı Gölü, değerli dostum Tahsin Ceylan'ın deyimiyle 'Amik Gölünün Son Gözyaşı' vardı. Sualtı ve su üstü temizliğini yaptık, kitap çalışmalarına başladık. Bu kadarlık çalışma yetmezdi. Çalışma arkadaşlarıma deneme dalışı yapma önerisi götürdüğümde çekinerek karşılasalar da beni kırmadılar. Ve dün akvaryuma bakarak hissettikleri duyguyu, sualtının büyülü dünyası içinde bizzat yaşadılar. Arkadaşlarıma deneme dalışlarını keyifli bir sualtı gezisine dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum" dedi.

(ELF-Y)



21.08.2017 11:46:08 TSI

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