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Batman'da baraj gölüne 600 bin adet pullu sazan bırakıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü balıklandırma programı çerçevesinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı baraj rezervuarlarına 4 milyon 100 bin adet Pullu Sazan balığı yavrusu bırakma takvimini başlattı.

DSİ Bölge Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Oktay Kılıç ile Batman Şube Müdürlüğü'nden Ahmet Durmuş, Batman baraj gölüne bu kapsamda 600 bin adet pullu sazan balığı bıraktı. Batman DSİ Şube Müdürü Bedi İleri "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde koordine edilen balıklandırma çalışmaları ile Batman Barajındaki mevcut balık stoklarının korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla vatandaşlarımızın hayvansal protein ihtiyaçlarının su ürünlerinden karşılanması hedeflenmektedir. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bu çalışmaların her yıl düzenli olarak yapılacaktır" dedi.

(MŞY-MP-Y)



21.08.2017 11:55:00 TSI

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