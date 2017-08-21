YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kepez'de Antalya türküleri seslendirildi

Kepez'de Antalya türküleri seslendirildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Antalya yöre türkülerinden oluşan çok özel bir konser gerçekleştirildi.

Antalya yöresinin en sevilen türküleri canlı olarak yüzlerce kişiyle buluştu. Kültürel bir önemi olan konser, Antalyalı ve Kepezli vatandaşlardan ilgi gördü. Konserde Grup Göçebe sahne aldı. Bölgenin enstrümanlarını yer aldığı orkestraya canlı performans ile eşlik eden grup solistleri, en sevilen Antalya türkülerini seslendirdi. Vatandaşların hep bir ağızdan eşlik ettiği türkü repertuarı, konseri dinlemeye gelen kalabalıktan alkış aldı. Antalya'nın kültürüne sahip çıkan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, böyle güzel ekinliklere hem Kepez'in kültür sanata olan hasretini giderdiklerini, hem de şehrin kültürünü canlı tuttuklarını ifade ederek etkiliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Konser en sevilen bölge türküleriyle devam etti.

(AA-



21.08.2017 11:57:30 TSI

NNNN

