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Su kaynatan araç paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da seyir halindeki bir aracın su kaynatmasıyla çıkardığı duman paniğe neden oldu.

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerine ait 72 AC 336 plakalı otomobil, trafikte seyir haindeyken su kaynatarak duman çıkarmaya başladı. Sürücü, durumu fark etmesiyle aracı yol kenarına çekti. Gaz pedalının da takıldığı otomobil uzun süre etrafa duman yaydı. Aracın motoru, çevredeki vatandaşların yardımıyla suyla soğutuldu. Çalışamaz duruma gelen otomobil çekici yardımıyla sanayi sitesine götürüldü.

(MŞY-MP-Y)



21.08.2017 11:59:15 TSI

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