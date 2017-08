YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'li başkan güven tazeledi

KIRKLARELİ (İHA) - AK Parti Babaeski İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresi'nde, mevcut İlçe Başkanı Ali Gencal yeniden başkan seçilerek, üyeler nezdinde güven tazeledi.

Belediye Sarayı Tansa Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongre, haziran listesinde belirtilen 400 delegeden yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Verilen önerge sonunda, kongrenin Divan Başkanlığına Halil İbrahim Doğan, Başkan Yardımcılığını Tanzer Koç, katip üyeliklerini ise Yunus Emre Kaya, Aylin Ayaz ve Fahrettin Tuncel seçildi.

AK Parti Babaeski İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Kırklareli Bölge Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Karahalil Belediye Başkanı Dindar Seçen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, 132 Sayılı Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Güler, AK Parti Rize-Güneysu İlçe Başkanı Erkan Yıldırım ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanı Halil İbrahim Doğan tarafından kongrenin gündem maddeleri okunarak delegeler tarafından oylandı. Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından Babaeski İlçe Teşkilatı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Demircan tarafından Gelir-Gider Hesap Raporları ise Yönetim Kurulu Üyesi Nurzat Ertürk tarafından okunarak ayrı ayrı oylandı. Yönetim Kurulu ibra edildikten sonra geçilen seçimlerde divan kurulunu tek aday listesi verildi. Tasnif Komisyonu oluşturulmasının ardından, yapılan seçimlerde ise 400 delegeden 381 kişinin oyunu alan mevcut İlçe Başkanı Ali Gencal, yeniden başkan seçilerek üyeler nezdinde güven tazeledi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Atilla Emir, Atalay Tekin, Ayhan Çakır, Altuğ Tezgel, Cengiz Demircan, Ceyda İş, Çetin Sağdıç, Ekrem Bakkaloğlu, Fatih Yağcı, H. Armağan Rodoplu, Melis Sezer, Mete Bakkaloğlu, Murat Demir, Mürüvvet Kocaman, Nurzat Ertürk, Seyit Ali Günel, Taner Doğan, Tarık Akın ve Ümit Turgut.

Seçimi kazan İlçe Başkanı Ali Gencal, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bizi bu göreve tekrar layık gördüğünüz için yönetim kurulum adına sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu göreve layık olur, ilçemiz için başarılı hizmetlere imza atmaya devam ederiz. Şu an için hali hazırda görevde olan Yönetim Kurulumuzun 5. Olağan Kongresi 8 Kasım 2014 tarihinde burada yapılmıştı. O günden bu güne kadar gerçekten halisane duygularla görev yaptık. Göreve geldiğimizde 2 bin 300 civarında olan üye sayımızı bugün 4 bin 200'e çıkardık. Bunların bin 632'si kadın üyedir. İlçemizde 3 beldemiz ve 9 mahallemizin tamamında yönetimlerimizi oluşturulmuştur. Haftalık olağan toplantılarımız yapılmakta bu toplantılarda yapılacak işler müzakere edilmekte ve güncel konular değerlendirilmektedir. Ülkemizde 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan genel seçimlerinden ve 16 Nisan 2017 referandum seçiminden önce beldelerimiz, köylerimiz ve mahallelerimiz ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile belirli bir program dahilinde gezilerek, partimiz politikaları ve hükümetimizce yapılan yatırımlar halkımıza elimizden geldiğince anlatılmıştır. Yapılan seçimlerde partimizce tüm sandıklarımıza sandık görevlisi ve müşahidi yazılarak hiçbir sandığımız boş bırakılmamıştır. Görevimiz süresince partili-partisiz ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede davranılarak kendilerine yardımcı olunmuştur. Bilindiği üzere ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Bu başarısız hain darbe girişiminde 249 kişi şehit olmuş, 2 bin 196 kişi de yaralanmıştır. O gece tüm teşkilat olarak, parti binamızda derhal toplanarak gelişmeleri an ve an izledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek, demokrasi nöbetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirdik. Görev süremiz içerisinde ilimize ziyaretlerde bulunan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bilim ve Sanayi Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Danış, Sağlık Bakan Yardımcımız Ahmet Baha Öğütken'in ziyaretlerine iştirak edilmiştir. Dini ve Ulusal Bayramlarımızda protokole uygun olarak İlçemizde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilerek istek ve arzuları sorulmakta ve kendilerine imkanlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur. Ramazan ayında İlçemizde Köyler dahil fakir aileler tespit edilerek kendilerine yiyecek ve giyecek yardımında bulunulmuştur. Üniversiteyi kazanan fakir öğrencilerimize gerek sivil toplum kuruluşlarından gerekse sivil vatandaşlardan burs temininde yardımcı olunulmakta ve konuya azami özen gösterilmektedir. İlçemiz protokolü dâhilinde tüm etkinliklere katınılmakta ve halkla iç içe olmaya azami özen gösterilmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurum ve kuruluşları ile olan iş ve işlemlerinde kendilerine yardımcı olunulmakta, ancak kamu yönetiminde 'Hiyerarşiye saygı değişmez kuraldır' prensibine de azami özen gösterilmektedir. Sevgili dava arkadaşlarım, ilçe kongremizin, teşkilatımız, partimiz, ülkemiz ve bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün yol arkadaşlarımızı muhabbetle Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi.

AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresine, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş birer kutlama mesajı gönderdi.

