VAN (İHA) - Saadet Partisi Ağustos Ayı İl Divan Toplantısı, il yönetimi ve ilçe başkanlarının katılımıyla parti binasında yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından açılış konuşması yapan SP İl Başkanı Özay İlhan, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyleyerek, Van'ın başlıca sorunları hakkında bilgiler verdi. İlhan, "Türkiye iyi yönetilmemektedir. Önceden kendi kendine yeten bir ülke olmakla övünürdük, şimdiyse mercimekten nohuta, pirinçten fasulyeye birçok tarım ürününü dışarıdan ithal eden bir ülke olduk. Kendi kendimize de yetemiyoruz artık. En son 500 bin büyükbaş, 475 bin küçükbaş ve 75 bin ton karkas etin gümrüksüz ithal edileceğinin hükümetçe açıklanarak tarım ve hayvancılıkta iflas ettiğimizin bizatihi iktidar tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir" dedi.

"Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, 40 küsur yıl önceden bugünleri görerek Türkiye'nin dört bir tarafında yatırımlar yaptı" diyen İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van'da da tarım ve hayvancılığa yönelik Van Süt, Van Yem, Van Et Balık Kurumu, Van Kundura Fabrikası ve Erciş Şeker Fabrikasını yaptık. Bugün Erciş Şeker Fabrikası dışındaki fabrikalar ortada yok. Van Süt ve Van Yem çok önceden, Van Kundura Fabrikası ve Van Et Balık Kurumu da mevcut iktidarca satıldı. Allah rızası için gidin bakın Van Süt'ün yeri ne durumdadır? Van yemin durumu ne, kundura fabrikası ne olmuş? Van Et Balık Kurumu'nun yeri ne haldedir? Emin olun tarım ve hayvancılıkta geldiğimiz noktanın ne olduğunu bu fabrikaların yerlerine bakarak göreceksiniz. Eğer bugün bu fabrikaların yerleri harabe bir haldeyse, bu yerler bize bir gerçeği de ifade etmektedir. Türkiye'nin 18. büyük ili olan Van'ın Ankara'da Meclis'te temsil edilmediğini de göstermektedir. Eğer Meclis'te temsil edilseydik bu fabrikaların yeri bu halde olmazdı. Eğer Meclis'te temsil edilseydik, esnafımız depremden bu yana birikmiş vergi borcu altında ezilmezdi. Eğer Meclis'te temsil edilseydik, işsizlik oranı Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden biri olmazdık. Eğer Meclis'te temsil edilseydik, çevre yolumuz yarım bir halde kalmazdı. Eğer temsil edilseydik, Urartu Müzesi gibi açılmadan müzelik olmuş bir müzeye sahip olmazdık. Eğer temsil edilseydik, milyonlarca liralık bir yatırım olduğu söylenen tekstilkent bu durumda olmazdı. Eğer temsil edilseydik İş-Kur aracılığıyla alınan işçilerle ilgili bu kadar usulsüzlük olmazdı. Eğer temsil edilseydik, binası bile yapılmış olan Bölge İdare Mahkemesi Van'dan Erzurum'a taşınmazdı. Eğer temsil edilseydik, verilen sözler bu kadar boş olmazdı."

21.08.2017 12:00:43 TSI

