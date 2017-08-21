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Liseli Zehra Betül Akın, attığını 12'den vuruyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:00
Liseli Zehra Betül Akın, attığını 12'den vuruyor
Liseli Zehra Betül Akın, attığını 12'den vuruyor

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'trap ve tek kurşun atış' yarışmalarında 14 yaşındaki Zehra Betül, attığını 12'den vurdu.
Aslanapa Ortaca köyünden olan ve Kütahya merkez Akşemşettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zehra Betül Akın, tek kurşun yarışmasında 5 atışta 3 isabetle büyük beğeni topladı. Betül, ''Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olan babam bana silah kullanmayı öğretti. Ayrıca Şükrü Özat hocam atışlar için yarışma öncesi eğitim verdi. Buradaki organizasyonda 12 yaşından büyük herkesin yarışmaya girebileceğini öğrenince başvurdum ve katıldım''dedi.
Zehra Betül Akın, '' İçinde bulunduğumuz dönemde kadın erkek silah kullanmayı bilmeliyiz. Hepimiz birer 'Eren Bülbül' olarak hazırız. Bu yarışmaya katılmayı ben istedim. Bundan önce havalı tüfek atışı ve okçuluk yarışlarına katılmıştım. Normal silahla ilk kez yarıştım. Dereceye girebilmek değil derdim. Benim mesajım 15 Temmuz ve benzeri kalkışmaya cesaret edeceklerin bizlerinde elinin silah tuttuğunu görmeleri ve ona göre bir kez daha düşünmeleridir. Bu vatan asla sahipsiz değildir. Şehit Eren Bülbül için günlerce ağladım. Rabbim bana da öyle şehadet etmeyi nasip etsin'' diye konuştu.(YD-EFE)

21.08.2017 12:02:28 TSI
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