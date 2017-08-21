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Hisarcık'ta trap ve tek kurşun atış yarışması

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:00
Hisarcık'ta trap ve tek kurşun atış yarışması
Hisarcık'ta trap ve tek kurşun atış yarışması

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından trap ve tek kurşun atış yarışması düzenlendi.
Festival alanında düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmasında sporcular kıyasıya yarışırken, izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.
Oldukça çekişmeli anlara sahne olan trap ve tek kurşun atış yarışmasına toplam 227 yarışmacı katıldı.
Yaklaşık 7 saat süren yarışmalarda yarışmacılar tarafından Trapta 10'ar, tek kurşun yarışmasında ise 5'er atış yapıldı. Yarışmalar sonunda trapta Bülent Özata birinci, Ömer Maltaş ikinci, Hazar Yayvu ise üçüncü oldu.
Tek kurşun atışlarında Ahmet Akarsu birinci, Bülent Özata ikinci, Mehmet Özkan üçüncülüğü elde etti.
Trap ve tek kurşun atış yarışmasında birinci gelen yarışmacılar kupa ve yarı otomatik av tüfeği, ikinci olanlar kupa ve çeyrek altın, üçüncü olanlar ise kupa ve Esire Termal Turizm Merkezinde 2 gün tatil ile ödüllendirildi.
Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, her yıl düzenledikleri trap ve tek kurşun atış yarışmalarına desteklerinden dolayı Hisarcık Belediyesine, Ziraat Odası Başkanlığına ve ilçe esnaflarına teşekkür etti.(MA-EFE)

21.08.2017 12:02:39 TSI
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