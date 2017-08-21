"Sevgi izi" projesine destek büyüyor
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Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 80 engelliye "sevg izi" dövmesi yapıldı.
"Sevgi izi" projesine destek artıyor. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelliler Meclisi tarafından yürütülen projeyle Gemlik'te 80 kişiye sevgi izi dövmesi yapıldığı açıklandı. Bilhassa engelli ve yaşlı vatandaşların kaybolması durumunda yakınlarına ulaşılabilmesi için büyük önem taşıyan sevgi izi projesine ilçedeki rehabilitasyon merkezleri de destek sözü verdi.
Yeniköy'deki engelli öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Kent konseyi yöneticileri, sevgi izinin önemini anlattı. Öğrenciler ile sohbet eden yöneticiler, 16 vatandaşın daha s İzi projesine katılmasını sağladı.
(MŞ)
21.08.2017 12:03:14 TSI
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