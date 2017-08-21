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15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası, bugün oynana final maçıyla sona erdi.

TFF kokartlı hakemlerin yönettiği final maçı; Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice de tribünlerde izledi. Çaldıranspor kompleksinde Ayazlar ile Özgürsahaf takımları arasında oynana final maçının ilk yarısı, Ayazlar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayarak farkı 2'ye indiren Özgürsahafspor, Ayazlar karşısında sahadan yenik ayrıldı. Turnuvada Ayazlar şampiyon olurken, Özgürsahaf ikinci ve Çillispor ise üçüncü oldu.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, düzenledikleri 15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvasını TFF kokartlı hakemlerin yönettiğini belirterek, "İlk maçlar rövanşlı, diğer maçlar eleme usulü oynandı. Final maçını Ayazlarspor 3-1 kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Diğer takımlarda oynayan futbolcularımızda güzel mücadele ettiler, ancak birinin birinci çıkması gerekiyordu. O da Ayazlarspor oldu. Spor kardeşlik, barış, birlikteliktir. Amacımız gençlerimiz arasındaki bu bağı güçlendirmekti. Kendi ilçemizin spor kompleksinde zamanlarını spor yaparak geçirmeye çalıştılar. Çaldıran Belediyesi olarak bizlerde sporcularımızın forma, top ve diğer ihtiyaçlarını arzuladıkları tasarımda hazırlayarak kendilerine sunduk. Güzel bir müsabaka oldu. Okullarımızın açılmasıyla birlikle okullar arası turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. 15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvasında birinci gelen takımımıza kupa, madalya ve 250 TL bayramlık hediye çeki, ikinci ve üçüncü takımlarımıza da kupa ve madalya verdik" dedi.

Futbol turnuvasında oynayan oyuncular ise, Kaymakam Tekin Dundar'a böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ettiler.

Final maçının ardından sahada halay çeken futbolculara Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Komutan Yardımcı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice de eşlik ederek bir süre halaylar çektiler.

(MSA-Y)



21.08.2017 12:04:58 TSI

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