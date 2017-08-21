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Yaşlı kadından başkana: "Ben ölmeden önce burayı bitirin"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Alp Kargı, karşılaştığı yaşlı kadının ilginç isteğiyle karşılaştı.



"Yolların çamurundan bıktım"

Başkan Kargı'ya dert yanan Şirin Erçetin, "Hastayım, sayılı günlerim kaldı. Ben ölmeden önce burayı bitirin. Sizden isteğim budur. Yolların çamurundan bıktım" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne döşenen 5 bin 500 metrekare parke çalışmasını denetlediği sırada karşılaştığı Erçetin'i haklı bulan Kargı da, "Ne deseniz haklısınız. Bu memleket kaldırımı, yolu düzgün bir şehir haline gelecek" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



21.08.2017 12:11:20 TSI

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