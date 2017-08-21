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Mersin'de SODES'in 6 güdümlü projesine 10 milyonluk bütçe

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:08
Mersin'de SODES'in 6 güdümlü projesine 10 milyonluk bütçe
Mersin'de SODES'in 6 güdümlü projesine 10 milyonluk bütçe

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de SODES tarafından yürütülecek olan 6 güdümlü proje için 10 milyon liralık bütçe, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında valilik tarafından teklif edilen 10 milyon lira bütçeli 6 güdümlü proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylandı.
Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali İhsan Su, toplam 10 milyon lira bütçeye sahip ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik 'Hayata Gülümse', 'Eğitimli Kadın, Mutlu Toplum', 'Başarı Güçlü Zihinler İster', 'Roman Havası', 'Gelecek Benim 2017' ve 'Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezi' güdümlü projelerinin valilikçe hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulduğunu ve bakanlık tarafından da onaylandığını söyledi.
Su, "Projelerin onaylanarak hayata geçirilmesine sunduğu katkılardan dolayı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a tüm Mersinliler adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Projelerin amacının özellikle dezavantajlı kesimde yer alan çocuk, genç ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Su, proje faaliyetlerinin programa uygun bir şekilde yürütülmesi ve bütçenin etkin kullanılması amacıyla çalışmaların paydaş kurumlar arasında koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Vali Ali İhsan Su başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve SODES yetkilileri ile projeyi yürütecek olan diğer paydaş kurumların yetkilileri katıldı.
(HSK-Y)

21.08.2017 12:11:26 TSI
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