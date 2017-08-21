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Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyelerinden Efe oyunu



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde düzenlenen 3. Dayanışma ve Toplumu Kaynaştırma Festivali'nde sahne alan Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyeleri, yöresel efe kıyafetleriyle izleyenlere görsel anlamda muhteşem dakikalar yaşattılar.

Osmanlı döneminin sonlarına doğru Şaphane bölgesinde yaşayan, o dönem en önemli okul olan medrese bitirmiş şair ve bağlama ustası, aynı zamanda efe lakabıyla bilinen Mustafa İslamoğlu adına 2016 yılında kurulan derneğin üyeleri, Yenikent festival alanını dolduran binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattılar.

''İslamdaoğlu aman efem, Karmı da yağdı Kütahya'nın dağına, Gediz pazarıdır benim pazarım'' gibi bölgemizin efsane eserleri eşliğinde oyunlarını sergileyen dernek üyeleri, faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ve İslamoğlu kültürünü tüm dünyaya duyurmak için çıktıkları bu yolda azimle çalışacaklarını belirttiler.

Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, ''Yöresel düğünlerimizin olmazsa olmazı efe oyunlarımızı profosyenel bir şekilde tanıtmaya çalışan dernek üyelerimize festivalimizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Efeler diyarı Şaphane halkına bu vesileyle selamlarımı iletiyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



21.08.2017 12:12:31 TSI

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