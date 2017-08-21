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Nazilli'de genç yetenekler sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından Nazilli'de düzenlenen Futbol Yaz Okulu, sertifika töreni ile sona erdi. Spor ahlakı ve centilmenliğin ön planda tutulduğu Futbol Yaz Okulu'nda 9-14 yaş arasındaki genç yeteneklere futbolun temel eğitimleri verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri 'Yaz Etkinlikleri' kapsamında profesyonel eğitmenler tarafından ücretsiz kurs alan Nazillili genç yetenekler için sertifika töreni düzenledi. Fulya Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen törene kursiyer öğrenciler, eğitmenler ve öğrenci velileri katıldı. Eğitmen Fırat Pekşen'den sertifikalarını alan genç yetenekler, törenin ardından oynadıkları dostluk karşılaşmasında hünerlerini sergiledi. Minik futbolcuların yeteneklerini ortaya koyduğu karşılaşmayı izleyen velilerinde büyük keyif aldığı görüldü. Genç yetenekler, gol atıp sevinmenin yanı sıra takım halinde mücadele etmenin de en güzel örneklerini gösterdi. Sertifika töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Kültür Merkezleri'nin düzenlediği Yaz Futbol Okulu velilerden tam not aldı. Gençlere sporu sevdirmenin, sporda centilmenliği öğretmenin ve spor ruhunu aşılamanın önemli olduğunu belirten veliler, çocuklarının profesyonel eğitmenler tarafından kurs almasını sağlayan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sertifika törenine katılan veli Mevlidiye Yenice, "Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinin diğer kurslarından da yararlanıyor ve etkinliklerin hepsine katılıyorum. Çok memnunum. Oğlum da ben de personeli çok seviyoruz. Bire bir çocuklarımızla ilgileniyorlar ve bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum. Özlem hanıma bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



21.08.2017 12:13:19 TSI

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