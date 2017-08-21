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Parklar ve refüjlerdeki ağaç ile çiçekler sulanıyor



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Parklar ve refüjlerdeki ağaç ile çiçekler sulanmaya devam ediliyor.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz çalışmalarına devam ederken, Kilis genelinde park, bahçe ve refüjlerin sulama çalışmaları da sürüyor. Yaz aylarında güneşten dolayı sulamaya ihtiyaç duyan çiçekler Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz tüm parkların ve refüjlerin sulama çalışmaları aralıksız sürerken, sulama nedeniyle ağaç ve çiçeklerin güzel bir görünüme kavuştuğu bildirildi.

(MAD-SD-Y)



21.08.2017 12:15:18 TSI

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