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Başkan Atilla Bismil'de incelemelerde bulundu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:17
Başkan Atilla Bismil'de incelemelerde bulundu
Başkan Atilla Bismil'de incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek önerileri ve talepleri dinledi.
İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Atilla ve Gülenç'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla, Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Atilla, daha sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ilçe otogarını birlikte denetledi.
(İHA-MP-Y)

21.08.2017 12:20:01 TSI
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