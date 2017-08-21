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Jandarma'dan kurban uyarısı:

- "Hayvan hırsızlarına dikkat"



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede besicilik işiyle uğraşan üreticileri hayvan hırsızlarına ve dolandırıcılara karşı uyardı.

Her yıl Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hırsızlıklarına karşı Kula Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta'dan uyarı geldi. Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, her türlü dolandırıcılığa, piyasaya sahte para sürülmesi ve olabilecek hayvan hırsızlıklarına karşı açıklama yaparak vatandaşları, köylerde yabancı araç ve şüpheli kişilerin görülmesi halinde 156 Jandarma imdat telefonuna bilgi vermeleri konusunda uyardı.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Hayta, dolandırıcıların kullandıkları yöntemlerle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

"Dolandırıcılık şekli olan 'Hayvanları yükleyip parasını indirirken verelim' sözlerine inanmayalım. Bu şekilde denilerek hayvan sahiplerini oyalayıp sonunda parayı ödemeden kaçarak hayvan sahipleri mağdur edilmektedir. Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca ahır duvarları yüksek olsun ve kilit sistemi bulunsun. Hayvanların bulunduğu mekanlar aydınlatılsın ve giriş çıkışlar kontrol altında tutulsun." uyarısında bulundu.

(HY-SC)



21.08.2017 12:22:40 TSI

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