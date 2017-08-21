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Adana'da Büyük Kızlar 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:21
Adana'da Büyük Kızlar 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi
Adana'da Büyük Kızlar 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi
- Adana Adanus Spor Kulübü Büyük Kızlar Sutopu 1. Lig'ine Şampiyon olarak yükseldi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Sutopu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 3 gün süren "Büyük Kızlar 2. Lig Sutopu Müsabakası" sona erdi.
9 takımın katıldığı turnuva sonunda Adana Adanus Spor Kulübü Şampiyon oldu. İkinciliği ise İstanbul Yeşiyurt Spor Kulübü elde ederek 1. Lige yükseldiler. Üçüncülüğü Hatay Su Sporları kazandı.
Sutopu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ, son 1 ayda 3 federasyon müsabakalarını Adana'da başarılı bir şekilde tamamladıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Adana'ya Sutopu Federasyonu önemli müsabakalar veriyor. Bir ay gibi kısa sürede 2. Lig erkekler ve U-17 müsabakalarının yanı sıra 2. Lig Kızları sorunsuz bir şekilde tamamladık. Buradan gerek kulüpler gerekse hakem ve idareciler mutlu olarak kentlerine dönüyorlar. Organizasyonların başarılı olmasında en büyük destekçimizi Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, İl Müdür Vakili Halit Yılmazel ile havuz görevlileridir" diye konuştu.
Tansuğ, Adana takımlarının kendini geliştirdiklerini ve bu sayede hem erkeklerde hem de kızlarda birinci ligde mücadele edeceklerini söyledi.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazel, Sutopu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ ve Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Eyüpoğulları takdim ettiler.
(ELF-Y)

21.08.2017 12:24:06 TSI
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