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Midyat'ın su sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



Tayfun Demir

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yıllardır yaşanan su sorunu, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla çözülüyor.

Midyat'ın su sorunu, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalarla çözülüyor. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, sorunu çözmek için aralıksız çalışıyor. MARSU Midyat Şube Müdürü Tarık Şimşek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda bütün sorunları en aza indirdik. Şuan su sorunu yaşayan mahallemizde arızalar gideriliyor. Bize müracaat eden vatandaşlarımızın sorununu gidermek için anında müdahalede bulunuyoruz. Valimiz bu konuda çok hassas, biz de Midyat şubesi olarak aynı hassasiyet içinde çalışıyoruz. Suyu kesik mahallerde vatandaşların su depolarını gerek bizim araçlar gerekse kiraladığımız tankerleriyle ücretsiz dolduruyoruz. Bizde mesai kavramı bulunmuyor her an ekiplerimizle birlikte Midyatlıların daha kaliteli hizmet görmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaların takdir gördüğünü belirten Seyitler Derneği Başkanı Selim Yıldız ise, "Mardin geneline ve Midyat'a büyük önem veren, sorunların çözülmesi için hassasiyet gösteren başta valimiz Mustafa Yaman olmak üzere yeni MARSU Müdürümüz Tarık Şimşek'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

(TD-MP-Y)



21.08.2017 12:24:41 TSI

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