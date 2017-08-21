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THK Çaycuma Şubesi, Eskişehir'deki tesisleri gezdi



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - Türk Hava Kurumu Çaycuma Şubesi, Eskişehir İnönü eğitim tesislerine gezi düzenledi.

Geziye Şube yöneticileri, ilçede görev yapan muhtarlar, okul müdürleri, bürokratlar ve Çaycumalılar Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu katıldı. Heyeti, THK Teşkilat ve Şubeler Müdürü Ozan Şanver karşıladı. Heyete konferans salonunda slayt gösterisi ile THK anlatıldı ve tesis görevliler tarafından gezdirildi. Şube Başkanı Şükrü Güner'in talebi üzerine misafirler yelken kanat ve planör uçaklara bindirilerek Eskişehir havadan gezdirildi.

Geziden sonra yapılan toplantıda Şube Başkanı Şükrü Güner'e Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu tarafından Zonguldak in sembolü olan madenci heykeli hediye edilerek kısaca Zonguldak ve madencilik anlatıldı. Başkan Güner THK yetkililerinin gösterdikleri ilgiye teşekkür ederek Çaycuma'da gelecek yıllarda ortak bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Şanver de bu öneriyi memnuniyetle karşıladığını bu konuda şartların oluştuğu takdirde elinden geleni yapacağını söyledi. Geziye katılan tüm misafirlere de çeşitli hediyeler verdi.

(EY-OA-Y)



21.08.2017 12:26:02 TSI

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