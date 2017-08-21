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Diyarbakır'da bin 500 çocuk yüzmeyi öğreniyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için Yaz Spor Okulları kapsamında açtığı yüzme kursuna katılan bin 500 çocuk, eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların zamanlarını daha verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları devam ediyor. Toplam 14 farklı branşta 2 bin 820 kişinin spor eğitimi aldığı Yaz Spor Okulları'nda, en fazla başvuru bin 500 kişiyle yüzme kursuna yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunda, pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere 100-120 kişilik gruplardan oluşan çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. 10 uzman eğitmen ve cankurtaran eşliğinde verilen eğitimlerde, her grup haftada 2 saat yüzme eğitimi alıyor.



Çocuklara spor malzemeleri dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, yüzme kursundan faydalanan bin 500 çocuğa ücretsiz bone, şort, havuz gözlüğü, havlu, çanta ve tişört dağıttı. Ayrıca çocuklar, havuza geliş ve gidişlerde belediyenin ulaşımından ücretsiz bir şekilde yararlanıyor.



Tüm yüzme stilleri öğretiliyor

Çocuklar, yüzme eğitimine başlamadan önce eğitmenler tarafından karşılanarak soyunma odalarında hazırlıklarını tamamlıyorlar. Yine eğitmenler eşliğinde havuza girilmeden önce tüm çocuklar, herhangi bir hastalıkla karşılaşmamak için duşluklarda duş alıyor. Duş alımından sonra çocuklar, yaş durumu ve yüzme seviyelerine göre gruplara ayrılarak havuz etrafında ısınma hareketlerine başlıyor. Havuz içinde nefes alıştırmaları yapan çocuklar, ardından seviyelerine göre serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek stillerinde yüzmeyi öğreniyor. Üçüncü haftasını geride bırakan yüzme kursundan faydalanan bin 500 çocuğun yaklaşık yüzde 80'ni yüzmeyi öğrendi.



Havuzun teknik özellikleri

25x12,5 metre ebadındaki yarı olimpik havuzdan tek seferde 150 kişi yararlanabiliyor. Biri kirli diğeri de temiz su olmak üzere 2 tahliye süzgeci bulunan havuzun, 3 adet devir daim motoru bulunuyor. Kadın ve erkek soyunma odalarının ayrı şekilde dizayn edildiği yarı olimpik havuzda, yine kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere 14 adet duşluk ve 10 adet WC yer alıyor. Eğitim havuzunda 1 adet eğitmen odası, idari bina ve güvenlik kulübesi bulunuyor. Havuzun zemini de eğitim esnasındaki düşme ve kaymalara karşı kaymaz fayansla döşendi.

(İHA-MP-Y)



21.08.2017 12:28:29 TSI

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