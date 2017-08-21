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Eskişehirliler fındık topladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:26
Eskişehirliler fındık topladı
Eskişehirliler fındık topladı
- Hem Karadeniz'i gezdiler hem de fındık hasadını gördüler

(Fotoğraflı)

Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Kültür turları kapsamında Karadeniz Bölgesine giden Eskişehirliler, Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık topladı.
Düzenlenen kültür turları kapsamında Karadeniz Bölgesini gezen Eskişehir halkı, yöreyi gezme fırsatı yakaladı. Birçok tarihi, turistik ve doğal yerleri gören ekip, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden fındığı da toplama fırsatı elde etti. Bölge halkı gibi sabahın erken saatlerinde kalkarak fındık bahçesine giden Eskişehirliler, bahçede bulunan fındıkların hasadını yaptı. Ürünün nasıl elde edildiğini ve hasatta yaşanan zorlukları da yerinde öğrenen Eskişehirlilere topladıkları fındıklar ikram edildi. Fatsa'yı çok sevdiklerini ifade eden yerli turistler, fındık bahçelerini çok merak ettiklerini ve bu geziyle o imkanı yakaladıklarını ifade etti.

"Misafirlerimiz fındık bahçelerini merak ettiklerini söyledi"
Eskişehir'de günübirlik ya da diğer uzun zamanlı gezilere çok fazla kişinin katıldığını belirten 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, "Eskişehir'den özellikle Karadeniz Bölgesine çok fazla ilgi var. Yörenin turizm potansiyeli de gün geçtikçe artıyor. Ben de bir Fatsalı olarak uzun zamandır Eskişehir'de turizm sektöründeyim. Son gezimiz, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden fındık hasadı zamanına denk geldi. Misafirlerimiz yolculuğumuz süresinde fındık toplamayı merak ettiklerini söylediler. Ben de onların bu merakını gidermek adına kendi bahçemize onları tıpkı yöre halkı gibi sabahın erken saatlerinde götürdüm. Misafirlerimiz nasıl toplandığını, ne zorluklar yaşandığını gördü. Ardından da topladıkları fındıkları kendilerine verdik. Eskişehir halkı kadar yöre halkı da bu durumdan oldukça memnun oldu. Diğer bahçe sahipleri de beni arayarak farklı gezilerde kendilerinin de Eskişehirlileri misafir edebileceklerini söylediler. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız" dedi.
(KA-Y)

21.08.2017 12:29:07 TSI
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