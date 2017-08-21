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Kutlugün'den sahte hesaplar üzerinden iftira atanlara suç duyurusu

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, sahte hesaplar üzerinden kendisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılması ve iftira atanların bulunması için suç duyurusunda bulundu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, sahte hesaplar üzerinden kendisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılması ve iftira atanların bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kutlugün, bir süredir devam eden ve son günlerde giderek artan eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. "Son söz ve uyarı" başlıklı paylaşımında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sahte hesaplar üzerinden eleştiri yöneltenlere seslenen Kutlugün, "Son zamanlarda kimliği belli olmayan, kişiliği belli olan bir takım çevrelerden şahsıma, büyükşehir belediyemize ve Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a karşı sinsi ve alçakça saldırılar organize biçimde artmaya başlamıştır. Daha önce yaptıkları kumpasları ortaya çıkardıklarımız, haksız, hukuksuz çıkarlarını kestiklerimiz, mafyayla, bölücü unsurlarla, devlet içinde kripto olarak kalan artıklarla, hırsızla, arsızla, müfteriler ile birlik olup kin, iftira ve zehir akıtmaktadırlar. Namertlikte sınır tanımayanlarla mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da devam edecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini, Milliyetçi Hareket Parti'li bir belediyecilik anlayışında örnek olma çabamızı ve ülkücü misyondan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan etme gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Hakkımızdaki iddialar araştırılsın, kriptolar ortaya çıkarılsın"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğunu dilekçe fotoğrafı ile birlikte duyuran Kutlugün, dilekçesinde haklarındaki tüm iddiaların araştırılmasını istedi. İtibar suikastına yeltenenlere, bunun kolay olmayacağını öğretmenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Kutlugün, şöyle devam etti; "Kimliksiz, kişiliksiz, kalleş, namert ve sinsi sosyal medya adreslerinin arkasına sığınarak saldıranlara açıkça meydan okuyorum. Bugün hakkımızdaki tüm iddiaların araştırılması ve bu kumpası, iftirayı atanların bulunması için dilekçemizi verdik. Hakkımızdaki iddiaları araştırın diye kendimiz dilekçe verdik. Şimdi tüm namert ve çıkarcı gruplara diyorum ki; bir çoğunuzun kim olduğunuzu, ne istediğinizi biliyoruz. Üslubunuzun, yönteminizin kimlere ait olduğunu biliyoruz. Emniyet, adliye, belediye gibi önemli devlet kurumlarını işlemez hale getirmekteki maharetinizi de biliyoruz. Gizlenenleri de bulacağız. Yiğitçe, mertçe diyorum ki, elinde herhangi bir hukuksuzluk ile ilgili bilgi, belge olup da emniyet, savcılık gibi devlet

kurumlarına vermeyen, namerttir, alçaktır. Emniyet, adliye, belediye, bürokrat, siyasetçi ayırmadan, itibar suikastının bu kadar kolay olmayacağını öğretmek de bizim boynumuzun borcu ve Mersin halkına sözümüz olsun."

(HSK-Y)



21.08.2017 12:32:12 TSI

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