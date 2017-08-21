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Hisarcık'ta yerli kavun tezgaha indi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun kilosu 1,5 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Kendi yetiştirdiği yerli kavunu pazarda satan Fahrettin Demir, "Yeni olgunlaşmaya başlayan yerli kavunun kilosunu pazarda 1,5 TL'den satıyoruz. Halkımız semt pazarında 2 TL'den satılan kavuna ise fiyatı pahalı ve yerli kavun kadar lezzetli olmadığı için rağbet etmiyor. Gerçek lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli kavunu tercih ediyor" diye konuştu. (MA-EFE)



21.08.2017 12:32:26 TSI

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