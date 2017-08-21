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Ülkücüler Yesevi Otağinda



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği, Ülkü Ocakları Heyetinin Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı kapsayan çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Başkanlığındaki bir heyetin bağımsız Türk Cumhuriyetleri programının ilk durağı Kızgızistan başkenti Bişkek oldu. Olcay Kılavuz, Kırgız Edebiyetçı Cengiz Aytmatov'un kabrinide ziyaret etti. Ziyareti bölgede faaliyet gösteren TKÜUGD üyelerine yakından takip ediyor. Ülkü Ocakları heyeti, 1937 yılında Stalin tarafından katledilen 137 Türk'ün anısına yapılan Ata-Beyt Anıtı'nı, 1916'da Çarlık Rusya'sının zorbalıklarına karşı başlatılan bağımsızlık hareketinde hayatını kaybeden şehitleri anısına Ürkün Anıtı'nı ve Kırgızistan'nın bağımsızlığı için can verenler hatırasına yapılan şehitliği ziyaret etti.

Heyet ayrıca Ala-Too Meydanı'nı Manas heykelini de ziyaret etti.Yoğun geçen Kırgızistan programında Karahanlı Devleti'nin başkenti tarihi Balasagun şehrinin günümüzdeki en önemli eseri olan Burana Kulesi, Çolpan Ata Yazıtları, Issıkgöl'ü, Kırgızistan'da açık hava müzesi olarak hayata geçirilen "Ruh Orda'yı, Cengiz Aytmatov Müzesi'ni ve bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlere çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Ülkü Ocakları heyeti Kırgızistan'ın ardından Kazakistan'ın Almatı şehrine geçti. Kazakistan'da Almatı Şehir Parkı, Ulusal Müzik Aletleri Müzesi ziyaretlerinin ardından Kazak Şair Muhtar Şahanov ile bir araya gelen Olcay Kılavuz ve beraberindekiler Ahmet Yesevi'nin hocası Arslan Baba türbesini ziyaret ettiler. Kazakistan programında Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi RektörüProf.Dr. Mehmet Kutalmış'da makamında ziyaret edildi.

Olcay Kılavuz başkanlığındaki heyet büyük Türk mutasavvıfı Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi türbesini ziyaret etti. Kılavuz ziyarette yaptığı açıklamada, "Yetiştirdiği 99 bin öğrenci ile hoşgörü, sevgi, akıl temelli İslam anlayışını meydana getiren Gönül Sultanımızı dua ile yad ettik. Büyük Türk mutasavvıfı, dünya görüşümüzün ve İslam anlayışımızın temelidir" dedi.

(AY-GY-Y)



21.08.2017 12:35:03 TSI

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