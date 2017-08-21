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Elazığ'da fotosafari etkinliği



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da fotosafariye katılanlar, koruma altındaki sulak alanlardaki kuşlar ile tabiat parkının zenginliklerini fotoğrafladı.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından, kentin tabiat turizmi uygulama, eylem planı aktiviteleri arasında yer alan fotosafari etkinliği gerçekleştirildi. Elazığ Fotoğraf Amatörleri Derneği ile Fırat Üniversitesi Fotoğrafçılık kulübü üyelerinin yer aldığı fotosafari, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı ile Hazar Gölü Sulak Alanı ve Tabiat parkında gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar, kuş türleri ve doğal alanları fotoğrafladı.

Elazığ'ın doğal, tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleri ile korunan alanlarda etkinliğin gerçekleştiğini aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü yetkilileri, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğinin korunması çalışmaların da farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı.

Fotoğraf sanatıyla bölgenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanmak istenildiği ifade edildi.

(ZD-HİV-Y)



21.08.2017 12:35:21 TSI

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