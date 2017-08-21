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ali Erin Viranşehir'de çocukları boğulan aileleri ziyaret etti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:36
ali Erin Viranşehir'de çocukları boğulan aileleri ziyaret etti
Vali Erin Viranşehir'de çocukları boğulan aileleri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) -Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal Mahallesinde tahliye kanalında boğulan ikisi kardeş üç çocuğun ailesini ziyaret etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, üç gün önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarlarken tahliye kanalına girerek boğulan ikisi kardeş üç çocuğun ailesini ziyaret etti. Acılı aile ile görüşen Vali Erin'e, AK Parti Milletvekili Mehmet Akyürek, Jandarma Alay Komutan Kıdemli Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan ve İlçe Müftüsü Kamil Oktay eşlik etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.
Taziye ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet Viranşehir Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Viranşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret eden Vali Erin, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
(EZ-SD-Y)

21.08.2017 12:38:39 TSI
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