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BESYO özel yetenek sınavları başladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı'na 11 Milli Sporcu, 3 Engelli sporcu olmak üzere 155'i bayan; 38 Milli Sporcu, 3 Engelli Sporcu olmak üzere bin 141'i erkek; toplamda bin 296 aday müracaat etti.

21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavlarda adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerimizin hakem, gözlemci ve seçim heyetin görev aldığı zorlu yetenek sınavında ter dökecekler.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy, "1994 yılında başladığımız Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımında bu yıl 24. Yılımızı geride bırakıyoruz. 24 yıllık tecrübeyi ve mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bu gün başlayacağımız, özel yetenek sınavlarındaki amacımız, belirli düzeyde spor yapmış ve sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, bugüne iyi şekilde hazırlanmış sporcu adayları arasından en iyilerini seçip mevcut 4 bölümümüzde spor eğitimcisi olarak yetiştirmektir Yüksekokulumuzda akademik kadromuzun gün geçtikçe zenginleşmesi, eğitim kalitemizin yükselmesi, üniversite takımlarımızın ulusal düzeydeki başarıları, milli sporcularımızın dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonaları, Akdeniz oyunlarında kazandıkları madalyalar ve özgün sınav sisteminin etkilerinden dolayı yüksekokulumuza ilgi her geçen gün artmaktadır" dedi. (EFE)



21.08.2017 12:38:54 TSI

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