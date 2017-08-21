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Bingöl'de çatı yangını

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:37
Bingöl'de çatı yangını
Bingöl'de çatı yangını

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, iki evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, merkeze bağlı Gökçeli Köyündeki evlerde meydana geldi. Evin yanındaki odunların tutuşmasıyla başladığı ileri sürülen yangın, müstakil iki evin çatısına sıçradı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden köylüler, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı yangınlarını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(YA-HİV-Y)

21.08.2017 12:39:56 TSI
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