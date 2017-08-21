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Zile'de jeotermal sıcak su sondajı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde jeotermal sıcak su sondajına başlandı.

Zile ilçesinde 5 yıldır jeotermal sıcak su arayışı için yapılan zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Birkaç noktada tespit edilen jeotermal suyun çıkarılması için Tokat İl Özel İdaresi desteği ile sondaja başlandı. İlk olarak Zile İstasyon Mahallesi Şeyh Nusrettin köyü yolu üzerinde bin metre derinliğinde sıcak su sondajına başlanıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, jeotermal sıcak su zemin etüt çalışmaları tamamlanarak sondaj çalışmalarına başlandıklarını ifade ederek,"Seracılık, şehir ısıtması ve ilçemiz turizm sektörünün ülke genelinde tanınması ve canlanması açısından son derece önemli bir çalışma yapıyoruz" dedi.

(Nİ-UY-Y-)



21.08.2017 12:47:22 TSI

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