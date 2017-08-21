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BEAH'ta ergoterapi okulu açıldı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) bir aydır hizmet veren ve bölgede tek olan ergoterapi ünitesinde, başta otizm, gelişim geriliği sorunları olmak üzere dikkat eksikliği, konuşma güçlüğü, özel öğrenme becerileri gibi sağlık sorunları olan çocuklar eğlendirilerek tedavi ediliyor.

BEAH bünyesinde bir ay önce hizmete giren ve Doğu Anadolu'da tek olan ergoterapi ünitesinde, otizm, gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiper aktivite bozukluğu, dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü ve yazı yazma beceri problemi bulunan 0-12 yaş aralığındaki çocuklar, ünitedeki bir odada oluşturulan trambolin, top havuzu, tırmanma duvarı, şekil yansıtıcı ve salıncak gibi terapatik ürünler eşliğinde tedavi ediliyor.

Çocukların tedavilerinin yanı sıra eğlenmelerini de sağlayan ünitede, sağlık sorunu bulunan çocukların, ergoterapist desteğiyle günlük hayattaki yaşam aktivitelerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

BEAH Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Delice, " Sağlık gelişiminde hep ilklerin hastanesi olan Erzurum BEAH'ta kurduğumuz ergoterapi ünitesi hem görselliği hem de uygulanan tedavi açısından tüm imkanlara sahip. Birimde oluşturulan özel alanlarla çocuklar eğlenerek tedavi ediliyor ve günlük yaşamlarında daha uyumlu hale geliyor" dedi.

Doç.Dr. Orhan Delice, yaklaşık 1 ay önce hizmete giren ergoterapi ünitesinin Türkiye de ikinci Doğu Anadolu'da tek olduğunu söyledi.

Ergoterapinin son yıllarda Türkiye'de hizmet vermeye başlayan birimlerden olduğunu anlatan Başhekim Orhan Delice, "Kurduğumuz ergoterapi ünitesi hem görselliği hem de uygulanan tedavi açısından tüm imkanlara sahip. Odada oluşturulan özel alanlarla çocuklar eğlenerek tedavi ediliyor ve günlük yaşamlarında daha uyumlu hale geliyor." dedi.

Türkiye'de yeni bir meslek dalı olan ergoterapi bölümü, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde açılmış; ve verdiği mezunlardan olan Ergoterapist Nurşah Tekin ilk görev yeri Erzurum'da hizmet vermeye başlamıştır.

Mezun olduktan sonra ilk olarak BEAH'ta göreve başlayan Ergoterapist Nurşah Tekin, ergoterapinin anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirdiğini ifade etti.

Ergoterapistlerin günlük yaşam aktivitelerini geliştirerek, bireylerin yapmak istediği aktivitelere katılımına yardımcı olduğunu anlatan Tekin, "Ergoterapi ünitesinde bireylerin fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan iyi olmalarını hedefliyoruz. Burası görselliği ve uyguladığımız tedavi yöntemleri açısından hastaların tedavilerini eğlenceli hale getiren bir ünite." diye konuştu.

Tekin, söz konusu ünitede çocukların eğlenerek engellerini aştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada otizm, gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiper aktivite bozukluğu, ince motor beceri sorunları, dil ve konuşma ile özel öğrenme güçlüğü ya da yazma becerilerinde sorun olan nörogelişimsel problemli çocukları değerlendiriyoruz. Belirli aralıklarda takip edip ev programı vererek ya da çocuğun durumuna göre haftalık seanslarla terapi programına alıyoruz."

Ergoterapi ünitesinin bir oyun odası olmadığını, ergoterapi bakış açısıyla kişi merkezli tasarlandığını anlatan Tekin, söz konusu odanın duyusal merkezli oda olduğunu aktardı.

"Ünite, otizm ve gelişim geriliği olan çocuklar için hazırlandı"

Nurşah Tekin, duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların bu odada duyu bütünleme terapisiyle duyularını organize etmeye başladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ergoterapi odasının duyu bütünleme özelliği sayesinde çocukların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmaları sağlanıyor. Burası daha çok otizm, gelişimsel geriliği olan çocuklar için hazırlandı. Ama bilişsel, denge, yazı yazma, ince motor becerileri, dikkat, oryantasyon ve planlama gibi algısal becerileri içeren tedavilerde de kullanılıyor. Şu anda burada düzenli olarak takip ettiğimiz hastalar var. Kent dışından gelenlere de ev programı veriyoruz."

Ergoterapinin yeni tanınan hizmet olduğunu söyleyen Tekin, ergoterapi sayesinde çocuğun yemek yeme, giyinme ve banyo yapma gibi kendine bakım aktivitelerinin yanı sıra okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerilerini de geliştirerek toplumsal görevlerini yerine getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

(AA-AA-Y)



21.08.2017 12:47:54 TSI

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