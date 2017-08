YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek

Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek

- Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nun takım otobüsünün sezon boyunca yakıtını ve takımın gerçekleştireceği 5 deplasman giderlerini üstlendi

- Kulüp Başkanı Mahmut Karak:

- "Her zaman kulübümüzün yanında olan Başkanımız Hamit Tuna, bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir"



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nun takım otobüsünün sezon boyunca yakıtını ve takımın gerçekleştireceği 5 deplasman giderlerini üstlendi. Kulüp Başkanı Mahmut Karak, "Her zaman kulübümüzün yanında olan Başkanımız Hamit Tuna, bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir" dedi.

Bu sene 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu, zor günler geçiriyor. Transfer tahtasının kapalı olması, kulübün çok miktarda borcunun bulunması takımı çıkmasa sokarken, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'dan destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak, "Her zaman kulübümüzün yanında bulunan ve desteğini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanımız Sayın

Hamit Tuna, yine Mersin İdmanyurdu'na olan sevgisini göstererek A Takım otobüsümüzün sezon boyunca tüm yakıtını ve ayrıca profesyonel A Takımımızın gerçekleştireceği 5 adet deplasmanın gerek uçak gerekse otel

masraflarını üstlenmiş ve bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir. Bu duyarlı davranışı ve jestinden dolayı Sayın Hamit Tuna'ya şahsım, Yönetim Kurulum ve camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



21.08.2017 12:55:24 TSI

NNNN