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Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:52
Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek
- Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nun takım otobüsünün sezon boyunca yakıtını ve takımın gerçekleştireceği 5 deplasman giderlerini üstlendi
- Kulüp Başkanı Mahmut Karak:
- "Her zaman kulübümüzün yanında olan Başkanımız Hamit Tuna, bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir"

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nun takım otobüsünün sezon boyunca yakıtını ve takımın gerçekleştireceği 5 deplasman giderlerini üstlendi. Kulüp Başkanı Mahmut Karak, "Her zaman kulübümüzün yanında olan Başkanımız Hamit Tuna, bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir" dedi.
Bu sene 2. Ligde mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu, zor günler geçiriyor. Transfer tahtasının kapalı olması, kulübün çok miktarda borcunun bulunması takımı çıkmasa sokarken, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'dan destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak, "Her zaman kulübümüzün yanında bulunan ve desteğini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanımız Sayın
Hamit Tuna, yine Mersin İdmanyurdu'na olan sevgisini göstererek A Takım otobüsümüzün sezon boyunca tüm yakıtını ve ayrıca profesyonel A Takımımızın gerçekleştireceği 5 adet deplasmanın gerek uçak gerekse otel
masraflarını üstlenmiş ve bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir. Bu duyarlı davranışı ve jestinden dolayı Sayın Hamit Tuna'ya şahsım, Yönetim Kurulum ve camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
(KRY-Y)

21.08.2017 12:55:24 TSI
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