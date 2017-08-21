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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Ertuğrul Gazi türbesinde dua etti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Ertuğrul Gazi türbesinde dua etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Ertuğrul Gazi türbesinde dua etti
- Çalık, Bilecik'in 4 ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı seçimlerine de katıldı
- Pazaryeri, Söğüt, İnhisar ve Yenipazar'da yapılan seçimlerde mevcut başkanlarla yola devam kararı çıktı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te, Söğüt ve Pazaryeri ilçe kongrelerine katılırken, ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi türbesinde de dua etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın da katıldığı kongrelerinin ilki Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlendi. Burada AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın karşıladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine uğradı. Burada dua eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, türbe çıkışında türbe etrafındaki esnafla sohbet etti. Ardından 6. Olağan Söğüt İlçe Kongresine katılan Çalık ve beraberindeki, burada partililerle bir araya geldiler. Mevcut Başkan Mesut İpekçi'nin tek liste halinde girdiği seçimlere ilçedeki delegelerden yoğun katılım oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, daha sonra Pazaryeri ilçe kongresine katıldı. Burada mevcut başkan Mehmet Üstün'ün tek liste şeklindeki girdiği seçimlere katılan Çalık ve beraberindeki tekrar AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı olan Mehmet Üstün'ü tebrik ettiler. Buradan bir engelli ve bir yaşlı aileyi evinde ziyaret eden Çalık, Bilecik merkezde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1991'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan Necdet Ayhan'ın ailesini ziyaret etti. Son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı makamında ziyaret eden Çalık, Bilecik'ten ayrıldı.
Öte yandan yapılan seçimlerde AK Parti İnhisar ilçesinde mevcut başkan Osman İşleten ve Yenipazar ilçesinde Ahmet Çağlayan'la tek aday olarak seçime gittiler. Yapılan seçimlerde mevcut başkanlar tekrar başkan seçildi.
(CKT-Y)

21.08.2017 12:55:40 TSI
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