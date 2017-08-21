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Milas'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı; 3 yaralı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma-Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Menteş Mahalle Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında; Üçyol'dan, Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan 60 yaşındaki Zeki Aydın idaresindeki 48 AAY 04 plakalı hafif ticari araç ile Menteş Mahallesi'nden şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan 84 yaşındaki Mehmet Gülbaş idaresindeki 48 KK 344 plakalı kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada 84 yaşındaki Mehmet Gülbaş, diğer araçta bulunan sürücü Zeki Aydın ve 14 yaşındaki Mehmet Zekican Ölker 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(ÇP-MB-Y)



21.08.2017 13:03:44 TSI

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