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Niğde Belediyespor Kulübü Başkanından taraftara çağrı



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Özmen, yeni sezonun başlamasıyla Niğdeli taraftara takımlarına sahip çıkması çağrısında bulundu. Özmen, ayrıca Belediyesporun borçsuz bir kulüp olduğunu söyledi.

Taraftarı takımlarına sahip çıkmaya davet eden Özman yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen hafta bir bilet fiyatı açıklaması yapıldı. Bizler çok büyük takımlar gibi geliri olan bir takım değiliz. Bildiğiniz üzere bizim belirli bir oranda federasyon geliri var, bunu dışında ki gelirlerin tamamı sayın belediye başkanımız tarafından karşılanan bir kulübüz. Bunların dışında hiçbir kurumdan ve başka yerden maalesef desteğimiz yok. İlimizde futbol aktivitesinin devam edebilmesi için iyi bir takım kurmanın ve yönetebilmenin peşindeyiz. Kulüp olarak herhangi bir yere ve bir kişiye borcumuz yok. Borçsuz kulüplerden bir tanesiyiz. Kulübümüzün ve bu şehrimizin parasını doğru bir şekilde kullanıyoruz. Çok pahalı transferler değil mantıklı ve uygun transferler yapıyoruz. Biz Niğde taraftarına güveniyoruz. Gerek arama noktasında olsun gerek güvenlikçi arkadaşlara olsun gerekse polis memuru arkadaşlara taraftarlarımızın stada biraz daha erken gelerek yardımcı olmalarını rica ediyoruz." dedi. Kulüp olarak stada girişlerinde maça ücretsiz girme arzusu içerisinde olan kişilere yönelik tedbirler alacaklarını ifade eden Başkan Özmen: " Şehrin bir tane takımının olduğunu buna ayda iki maç 30 TL yapar bunu da vermedikten sonra taraftarım demenin ve bizimde taraftarımız var dememizin bir anlamı yok. Taraftarlarımızın bilet alarak şehrin takımına destek olmalarını ve bu konuda da bizleri hoş karşılamalarını istiyoruz. 2017-2018 Futbol sezonunu ilimize ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Niğde belediyespor kulübü bu sezon elinden gelenin fazlasını yaparak şehrimize iyi bir futbol izletmeyi ve şampiyonluğu nasip eder.''

(YE-SK)



21.08.2017 13:03:48 TSI

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