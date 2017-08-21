1. Kocaeli Motorsiklet Festivali Kandıra'da tamamlandı
(Fotoğraflı)
Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Motorsiklet Topluluğu (KOMOTO), tarafından Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Ömerağzı plajında düzenlenen festival sona erdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Ömerağzı plajında 19-20 Ağustos olmak üzere 2 gün süren festivale 3 bin motorcu katıldı. KOMOTO tarafından düzenlenen festivale Kurtulan Ekspres, Retrobüs ve Flört grupları damgasını vurdu. Motorcuların doyasıya eğlendiği festivalde bir çok etkinlik yapılarak, düzenlenen çekilişlerde katılımcılara hediyeler dağıtıldı.
(MG-GY-Y)
21.08.2017 13:04:26 TSI
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