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Başkan Doğan, "Daha fazla ne yapoabiliriz diye düşünüyoruz"

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:02
Başkan Doğan, "Daha fazla ne yapoabiliriz diye düşünüyoruz"
Başkan Doğan, "Daha fazla ne yapoabiliriz diye düşünüyoruz"

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetimi İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.
Hizmet İş Şube Başkanı ve yönetimi Başkan Doğan'ı ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında işin barış ve verimin en önemli konusu olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Bizler çalışan kardeşlerimizi çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Onları ailemizin, Türk toplumun bir ferdi olarak görüyor, dünyada yaşayan bir insan olarak çok kıymetli olduklarını düşünüyoruz. İzmit Belediyesi çalışanlarının en mutlu ve en huzurlu bireyler olmasından başka bir isteğimiz yok. Sendikamızla birlikte güzel bir süreç yürütüyoruz. Çalışanlarımız için daha fazla ne yapabiliriz her zaman bunu konuşuyoruz. İşçimizin alın teri kurumadan hakkını veren bir belediyeyiz. Çalışanlarımıza tek bir kuruş borumuz yok. İşçimizin, şimdiye kadar her türlü hakkını zamanında hatta çoğu kez zamanınındın önce ödedik. Dileğimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimizin sokağa çıktığında gururla İzmit Belediyesi çalışanı olduğunu söylemesidir. İzmit Belediyesi olarak her alanda atılım içerisinde olmaya gayret ettik. Daha iyi olmaya da çalışacağız" dedi.
Çalışanların moral ve motivasyonlarını arttıracak projeler için de kafa yorduklarını belirten Başkan Doğan "İşçilerimizin emeklerinin karşılığını gününde hatta gününden önce ödeme noktasında çok iddialıyız, ama onlar için yaptıklarımız sadece bununla kalmıyor. Çalışanlarımız için farklı şehirlere kültür turları, piknikler, vapur gezileri, eğlenceli yarışmalar düzenliyoruz. Onların özel günlerini atlamayıp, İzmit Belediyesi ailesi olarak toplu doğum günü kutlamaları yaparak küçük hediyelerle onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.
Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy da ziyarette yaptığı konuşmasında, "Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve kendisini takdir ediyoruz. Hem iş barışı ve huzurunun sağlanması yönünde çalışan arkadaşlarımıza göstermiş olduğu katkılardan dolayı hem de arkadaşlarımız için düzenlediği çeşitli organizasyonlardan dolayı teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.
(MG-GY-Y)

21.08.2017 13:05:06 TSI
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