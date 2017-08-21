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Tek yumurta üçüzleri 6 ay önce başladıkları karatede ilk madalyalarını aldı

- Üçüz karateciler, Kayseri üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 6 ay önce karateye başlayan 7 yaşındaki aynı yumurta üçüzleri, katıldıkları ilk resmi turnuvada kilolarında Kayseri üçüncücü oldu.

Kayseri'de ailelerinin daha sosyal olmaları için tavsiye üzerine yazdırdığı karate kursunda başarılı olan aynı yumurta üçüzleri Kayra, Enes Talha ve Yasin Efe Bilgici kardeşler katıldıkları ilk resmi turnuvada kilolarında ayrı ayrı üçüncü olarak şaşkınlık yarattı. Neredeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kardeşlerin üçününde arklı kilolarda üçüncü olması ailelerini sevindirdi. Levent-Neşe Bilgici çiftinin çocukları olan Kayra, Enes Talhan ve Yasin Efe üçüz oldukları için kendi aralarında vakit geçirerek sosyal ortama fazla girme isteği duymadı. Bunun üzerine aileleri onları çocukların dayısının yaptığı karateye yönlendirdi. Üçüzler 6 aylık bir sürede sosyal hayata adapte olurken, karatede başarılı oldu. Gittikleri spor okulunun adeta maskotu olan üç sevimli çocuk katıldıkları Kayseri şampiyonasında minikler kategorisinde mücadele ettikleri kilolarda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Anne Neşe Bilgici, çocuklarının kısa sürede gösterdiği bu uyuma sevindiklerini söylerken, ''Bundan sonraki dönemde karateye devam edecekler. Umarız bu bir başlangıç olur ve daha büyük turnuvalarda iyi dereceler elde ederler'' dedi.

(AÖ-Y)



21.08.2017 13:05:30 TSI

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