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Korkuteli Esnaf Odası, Göcek'e tekne turu düzenledi



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar odası, odaya kayıtlı esnaflar ve eşleri ile birlikte tekne turu düzenledi. Fethiye Göcek'te 120 kişilik bir ekip hep birlikte stres attı.

Korkuteli Esnaf ve Sanatlaralar odası Başkanlığı, her yıl gelenekselleştirdiği tekne tununun 4'üncüsünü hafta sonu Korkuteli İlçe esnaflarının katılımla gerçekleştirdi. Esnaflar tekne için özel yemekli Göcek turu düzenlendi. Etkinliğe katılan esnaflar Göcek'te denize açılarak Göcek güzellikleriyle tekne içinde stres attılar.

Amaçların işyerinde birlik ve motivasyonu arttırmak olduğunu söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Fahrettin Özbek, "Esnaflarımız eşleri ve aile olarak günü birlik Fethiye ilçesi Göcek'te tekne turu düzenledik. Sabah erkenden Fethiye Göcek'e hareket ettik. Tekneyle Göcek'in güzel koylarını akşam kadar gezdik. Bizim ve personel için güzel bir gezi oldu. Esnaf arkadaşlarla birlikte hem eğlendik hem de iş stresi attık. En önemli de kaynaştık. Bundan böyle her yıl düzenlediğimiz tekne turumuz devam edecek" dedi. Esnaflar Tekne içinde sazlı-sözlü müzik eşliğinde eğlenip stres attılar.

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21.08.2017 13:05:45 TSI

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