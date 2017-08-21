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Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Çavdarhisar'da

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:07
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Çavdarhisar'da
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Çavdarhisar'da

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, görme engelli üyelerine yönelik Çavdarhisar ilçesine kültür gezisi düzenledi.
60 üyesi ile Çavdarhisar'da bulunan Aizonai Antik Kentini, dünyanın ilk borsa binasını ve tarihi köprüleri gezen dernek üyeleri gün boyunca yetkililerden bölgenin tarihi hakkında bilgi aldılar.
Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, ''Görme engelli üyelerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz kültürel gezilerle, hem onların topluma entegre olmasını hem de toplumda biz de varız mesajını vermek istedik" diye konuştu.
Derneğin düzenlediği gezi Aydıncık Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikle sona erdi.(YD-EFE)

21.08.2017 13:09:51 TSI
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