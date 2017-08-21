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Köroğlu festivali Ferhat Göçer konseriyle sona erdi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Marka Şehir Bolu 5. Uluslararası Köroğlu Festivali üçüncü gününde sevilen sanatçı Ferhat Göçer'in konseriyle sona erdi.

Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün çeşitli etkinliklerle süren "Marka Şehir Bolu 5. Uluslararası Köroğlu Festivali" sona erdi. Türk dünyasının ortak kahramanı, "Köroğlu" adına düzenlenen ve Yeşilçam'ın efsanevi ismi sanatçı Hülya Koçyiğit'in festival ateşini yakmasıyla başlayan festivalin finalini sevilen sanatçı Ferhat Göçer yaptı. Yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği konserde 2 saat boyunca sahnede kalan Ferhat Göçer, şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşattı.

Coşkulu konser sonrası sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu halkının her hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi. Yılmaz daha sonra sanatçı Ferhat Göçer ile sunucu Ceyhun Yılmaz'ı "Marka Şehir Bolu 5. Uluslararası Köroğlu Festivali"ne verdikleri katkılardan dolayı kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Ayrıca, finalde yapılan havai fişek gösterisi de geceye renk kattı.

(FC-GY-Y)



21.08.2017 13:09:58 TSI

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