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Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibinin yanında



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan yaşlı, hasta, engelli veya kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardıma ihtiyacı olan ve dar gelirli vatandaşların yapmış oldukları başvuruya istinaden Gebze'deki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunuyor. Başvuru yapan vatandaşların evlerine görevinde uzman Sosyolog personeller tarafından ziyaret yapılarak, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek adına titizlikle sosyal ve ekonomik araştırma yapılıyor.

Gebze Belediyesi gıda, ekmek, çocuk bezi ve süt yardımı dışında hasta ve yatalak olan vatandaşlara hasta yatağı bayramlarda çocuklara kıyafet yardımı, yolda kalmışlara otobüs bileti yardımı ve Gebzeli öğrencilere okul kıyafeti, eşofman, çanta ve kırtasiye yardımlarında bulunuyor. Ayrıca her gün düzenli olarak doğum günü takip edilen yetim ve öksüz çocukların doğum günleri kutlanıp, engelli vatandaşların da Engelli Nakil Aracı ile hastanelere ve kamu kurumlarına taşıması yapılıyor.

Yapılan bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların mahalle muhtarlığından alacakları Fakirlik Belgesi ve gerekli diğer evraklarla bizzat Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 13:10:40 TSI

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