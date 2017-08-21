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Yakuplar Göleti'ne 2 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Yakuplar Göleti'ne 2 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Pazarlar ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü teknik personeli ile birlikte Yakuplar göletine sazan balığı yavrularını bıraktı.

Bu konuda bilgi veren yetkililer, "Proje kapsamında 2 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu getirilmiştir. Sazan balığı, çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklılığı, yüksek büyüme hızı, bir seferde ortalama 200-300 bin adet yavru vermesi gibi özelliklerinden dolayı balıklandırma çalışmalarında tercih edilmektedir. Aynalı sazan folik asit, demir, fosfor, sodyum, protein ve potasyum açısından oldukça zengindir. A, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri ihtiva eder. Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların 'boy' ve 'mevsimsel av yasaklarına' uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılan balıklandırma çalışmaları gölet ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göletten istifade etmesi hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır.bu çerçevede İlçemiz Yakuplar göletine 2 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı" diye konuştular.(MB-EFE)



21.08.2017 13:10:49 TSI

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