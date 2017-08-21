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Denizden yüzdürülerek getirilen borular sorunu çözdü

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:10
Denizden yüzdürülerek getirilen borular sorunu çözdü
Denizden yüzdürülerek getirilen borular sorunu çözdü
- MESKİ, Akdeniz'in temizlenmesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in temizlenmesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin genelinde yapılan rehabilitasyon, kapasite artırımı ve yeni atıksu arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalarını da büyük bir hızla sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, hizmete açtıkları atıksu arıtma tesisleri ile denizi ve doğayı korumaya devam ediyor. MESKİ, Anamur ilçesinde hizmet veren atıksu arıtma tesisinin derin deniz deşarj hattında meydana gelen arızayı gidermek için yenileme çalışması yaptı. Ekipler, yapılan arıza tespitin hemen ardından tamirat ve revizyon çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Arızanın giderilmesi için su altında ve su üstünde kapsamlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda deşarj hattının bin 800 metre açıkta olan difüzörlerin tamiratları yapılarak çalışır vaziyete getirildi. Daha sonra 630 milimetre çapında yaklaşık 160 metrelik borunun değişimi için derin deniz deşarj borusunun denizin altından ve sahilden 30 metre açıktan diğer denge bacası bölümünden kesildi. 630 milimetre çapında 160 metre uzunluğundaki yeni derin deniz deşarj borusu 2 parça halinde Bozyazı Limanında montajı yapıldıktan sonra buradan denizden yüzdürülerek Anamur atısu arıtma tesisi derin deşarj hattına getirildi. 630 milimetre çapında boruların ilk parçası denizin içerisinde bağlanırken diğer parçasının bağlantıları ise sahilde yapılarak atıksu arıtma tesisinin sorunu çözüme kavuşturuldu.
Mersin'in daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için yapılan yatırımların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, en büyük hedeflerinin temiz bir deniz ve temiz çevreyi gelecek kuşaklara miras bırakmak olduğunu kaydetti. Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak Akdeniz'in temizlenmesine katkı sağlayarak sahillerimizde mavi bayraklı plajlarımız sayısını artırmak için yatırımlar yapıyoruz. Amacımız Akdeniz'i atıksulardan arındırmak ve tüm sahillerimize 'mavi bayrak' kazandırmaktır" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

21.08.2017 13:12:44 TSI
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